Экспортная пошлина на нефть в РФ с июня увеличивается на $1,5

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июня 2020 года повысится на $1,5 и составит $8,3 за т, говорится в сообщении Минфина РФ.

По данным министерства, средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая составила $19,908 за баррель или $145,3 за т.

В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $6,8 за т.

Также с 1 июня пошлина на высоковязкую нефть повысится до $1,2 с $1. Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла увеличится до $2,4 за т, на темные - до $8,3. Пошлина на экспорт товарного бензина повысится до $2,4, прямогонного (нафта) - до $4,5 с $3,7 за т. Пошлина на сжиженный газ останется на нулевом уровне. Пошлина на кокс повысится до $0,5 с $0,4 за т.