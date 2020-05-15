В Дагестане безработных граждан планируют привлечь к весенним полевым работам

МАХАЧКАЛА, 15 мая. /ТАСС/. Власти Дагестана в период пандемии планируют привлечь к весенним полевым работам безработных жителей республики, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Министерства труда и социального развития региона.

"В настоящее время Минтрудом Республики Дагестан и центрами занятости населения проводится мониторинг выявления потребности экономики во временных рабочих местах. В частности, совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан прорабатывается вопрос об организации весенне-полевых работ с участием безработных граждан", - сказали в министерстве.

Там уточнили, что на сегодняшний день тридцати муниципальным образованиям региона необходимы 2,3 тыс. временных рабочих мест в сельскохозяйственной сфере. В настоящее время центры занятости населения республики в дистанционном режиме проводят работу по замещению этой потребности, добавили в министерстве.

"Численность безработных граждан, приступивших к выполнению полевых работ в апреле 2020 года - 25 человек, готовых приступить в мае-июне 2020 года - 910 человек", - сказали в пресс-службе.

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане зафиксировано 3 192 случаев заражения коронавирусной инфекцией (плюс 97 за сутки). С начала пандемии в регионе выздоровели 1 490 человек, 27 умерли. Всего обследовано более 31 тыс. человек. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.