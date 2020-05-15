Танкер с американской нефтью в объеме 80 тыс. тонн прибудет в порт Клайпеда в начале июня

МИНСК, 15 мая. /ТАСС/. Танкер с 80 тыс. тонн американской нефти отправится из США 17 мая, его прибытие в порт Клайпеды ожидается в начале июня. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Танкер вчера (14 мая - прим. ТАСС) начал загрузку в порту Beaumont. Выход из порта запланирован 17 мая. Прибытие в Клайпеду - в начале июня. Сорт Bakken, объем 80 тыс. тонн", - проинформировал представитель концерна.

Тищенко отметил, что из Клайпеды американская нефть будет поставлена на ОАО "Нафтан" (Витебская область) по железной дороге.

Как отмечается в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, на этой неделе первая партия американской нефти отправится в Белоруссию. Эта сделка заключена при участии американского энерготрейдера United Energy Trading, а также при содействии американской компании Getka и их польского партнера UNIMOT.

С 1 января 2020 года у Белоруссии не было соглашения с российскими компаниями на поставку нефти по трубопроводу "Дружба" из-за спора вокруг размера премии к беспошлинной цене нефти. Поставки сырья на белорусские НПЗ продолжала только группа компаний "Сафмар" Михаила Гуцериева. Поэтому страна начала покупать танкерную нефть у альтернативных поставщиков через Литву и Украину. В конце марта Москва и Минск достигли договоренности о возобновлении поставок нефти от крупных российских компаний. По словам премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, часть премии российским компаниям компенсируют с помощью межбюджетных расчетов, то есть за счет правительства РФ.

"Белнефтехим" сообщал, что в его планах на май - покупка 1,13 млн тонн российской нефти. Продолжаются альтернативные поставки нефти в Белоруссию - так, в мае в порт Клайпеды прибыл танкер с 87 тыс. тонн саудовской нефти.

Из отчета "Роснефти следует, что в рамках развития сотрудничества с Белоруссией компания заключила договоры с ОАО "Нафтан", ЗАО "БНК" и ОАО "Мозырский НПЗ" на поставку нефти. С апреля по декабрь 2020 года "Роснефть" поставит белорусским НПЗ 9 млн тонн нефти.