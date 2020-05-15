Европарламент призвал сделать восстановление после пандемии основой семилетнего бюджета ЕС

БРЮССЕЛЬ, 15 мая. /ТАСС/. Европарламент принял в пятницу резолюцию с призывом к Еврокомиссии и Совету ЕС сделать восстановление после пандемии основой следующего семилетнего бюджетного плана ЕС на 2021 - 2027 годы. Об этом сообщил глава Европарламента Давид Сассоли на онлайн пресс-конференции в Брюсселе по итогам видеосессии Европарламента.

"Европарламент утвердил резолюцию с призывом сделать восстановление после пандемии основой следующего многолетнего бюджета ЕС. Мы должны защитить наших граждан и их рабочие места. Мы также должны гарантировать способность стран - членов ЕС перезапустить свою экономику после пандемии", - заявил он.

Сассоли подчеркнул, что Европарламент намерен заниматься не только утверждением следующего перспективного бюджета ЕС, когда его разработку завершит Еврокомиссия, но и принимать участие в его разработке. "Европарламент намерен сыграть ведущую роль в обсуждении бюджета. Поэтому мы настаиваем, чтобы Еврокомиссия проводила согласование будущего семилетнего бюджета ЕС не только с Советом ЕС, но и с Европарламентом", - заявил он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала представить проект нового семилетнего бюджетного плана Евросоюза к 27 мая. В этой связи Сассоли предположил, что "27 мая может быть организована мини-сессия Европарламента, на которую депутаты пригласят главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, чтобы заслушать ее предложения по бюджету.

Заплатить самим себе

Бюджетное планирование в ЕС осуществляется семилетними циклами. На этот период утверждается так называемый рамочный многолетний бюджетный план, после чего годовые бюджеты Евросоюза принимаются в рамках параметров этого плана. Эта система разработана, чтобы гарантировать стабильное финансирование Евросоюза безотносительно политических изменений в различных странах сообщества.

Изначально предполагалось, что бюджетный план на 2021 - 2027 годы будет принят в конце 2019 года, однако страны ЕС не смогли согласовать его, поскольку не пришли к решению по компенсации потерь европейского бюджета порядка €13 млрд в год после выхода из сообщества Великобритании.

Сейчас Еврокомиссия разрабатывает новый бюджетный план, который должен предусматривать создание фонда восстановления экономики ЕС объемом до €2 трлн, часть которого должна финансироваться за счет бюджета ЕС. Проблема в том, что основные поступления в бюджет ЕС - это взносы государств - членов Евросоюза, которые одновременно должны стать и главными получателями помощи из фонда восстановления. В этой связи институты ЕС изучают возможность введения новых источников финансирования бюджета ЕС, таких, например, как введение налога на финансовые транзакции, различных климатических и экологических сборов, которые должны будут идти напрямую в казну сообщества, минуя страны-члены.