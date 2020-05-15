Чистый отток капитала из России в январе - апреле 2020 года упал на 13,4%

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь - апрель 2020 года, по предварительной оценке ЦБ РФ, снизился на 13,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил $23,9 млрд. Об этом говорится в сообщении Банка России.

По итогам января - апреля 2019 года показатель находился на уровне $27,6 млрд.

"В отличие от ситуации годом ранее, когда основную роль в динамике показателя играло накопление иностранных активов частным сектором, в рассматриваемом периоде существенным стало снижение внешних обязательств банков при уменьшении объема операций по размещению средств за рубежом прочими секторами", - пояснили в регуляторе.

В 2019 году вывоз капитала из России частным сектором, по оценке ЦБ, составил $26,7 млрд против $63 млрд годом ранее.

Профицит внешней торговли

Профицит внешней торговли РФ по итогам января - апреля 2020 года упал на 42,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг $35,6 млрд/

За январь - апрель 2019 года профицит внешней торговли РФ составил $61,6 млрд.

Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе - апреле 2020 года сократился на 41,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил $23,5 млрд.

За четыре месяца 2019 года положительное сальдо текущего счета платежного баланса составляло $40,1 млрд.

"Динамику показателя определило серьезное ослабление торгового баланса, особенно заметное в апреле с.г., за счет опережающего сжатия экспорта в результате ухудшения совокупного внешнего спроса и беспрецедентного ухудшения конъюнктуры международного рынка углеводородного сырья", - пояснил регулятор.

В ЦБ отметили, что совокупный дефицит остальных компонентов счета текущих операций за январь - апрель 2020 года сократился "за счет уменьшения выплат инвестиционных доходов в пользу нерезидентов и сжатия импорта услуг на фоне реализации мер против распространения новой коронавирусной инфекции".