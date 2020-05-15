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ЦБ фиксирует недобросовестное поведение банков и МФО при предоставлении кредитных каникул

По данным регулятора, некоторые кредиторы неточно информируют граждан о порядке и условиях получения кредитных каникул

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. ЦБ зафиксировал недобросовестное поведение ряда банков и микрофинансовых организаций (МФО) по отношению к заемщикам при предоставлении кредитных каникул, говорится в сообщении регулятора.

"Несмотря на то, что доля одобрения банками и МФО заявок на кредитные каникулы и реструктуризации постоянно растет, и большинство кредиторов относятся к этой задаче ответственно, все же некоторые из них позволяют себе недобросовестное поведение по отношению к заемщикам", - отмечает ЦБ.

Претензии ЦБ

По данным регулятора, некоторые кредиторы неточно информируют граждан о порядке и условиях получения кредитных каникул, а заемщикам, которые вполне соответствуют критериям закона, предлагают собственные, менее выгодные программы реструктуризации.

"Не все граждане понимают разницу между кредитными каникулами по закону и реструктуризацией кредита или займа по собственной программе кредитора, и кредиторы не разъясняют людям эти особенности. Иногда информация о различных возможностях реструктурировать кредит или заем или вовсе не размещается на сайте финансовой организации, или скрыта в глубине сайта", - поясняет регулятор.

Помимо этого, в некоторых случаях заемщиков приглашают с документами в офис, отказываясь принимать заявление о кредитных каникулах дистанционно, хотя должны это делать в соответствии с законом и рекомендациями ЦБ.

Регулятор направил банкам, МФО, кредитным кооперативам и ломбардам, в котором указал на недопустимость таких практик и дал ряд рекомендаций.

"Банк России рекомендовал кредиторам информировать заемщиков всеми возможными способами обо всех существующих вариантах реструктуризации, а также о порядке начисления процентов и возвращения к графику платежей, всех правилах и особенностях оформления различных видов кредитных каникул, отсрочек и льгот. Заемщик должен понимать разницу между альтернативными способами реструктуризации, а кредитор - фиксировать волю клиента при выборе такой реструктуризации", - говорится в сообщении ЦБ.

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