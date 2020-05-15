Более 80% занятых в экономике Воронежской области вернулись к работе

ВОРОНЕЖ, 15 мая. /ТАСС/. Предприятия Воронежской области возвращаются к работе после постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, 83% занятых в экономике региона уже вышли на работу. Об этом в пятницу губернатор Александр Гусев рассказал на совещании у президента России, посвященном открытию медцентров Минобороны в регионах.

"Делаем последовательные шаги по выходу из ограничений, на сегодня работают предприятия промышленности, транспорта, сельского хозяйства, строительства - 83% занятых в экономике уже находятся на рабочих местах. <...> Уже вышли на показатели, которые рекомендованы указаниями Роспотребнадзора, и если такая динамика продолжится, то <...> в начале следующей недели будем предпринимать следующие шаги по снятию ограничений", - сказал Гусев.