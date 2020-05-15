Более 80% занятых в экономике Воронежской области вернулись к работе

ВОРОНЕЖ, 15 мая. /ТАСС/. Предприятия Воронежской области возвращаются к работе после постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, 83% занятых в экономике региона уже вышли на работу. Об этом в пятницу губернатор Александр Гусев рассказал на совещании у президента России, посвященном открытию медцентров Минобороны в регионах.
"Делаем последовательные шаги по выходу из ограничений, на сегодня работают предприятия промышленности, транспорта, сельского хозяйства, строительства - 83% занятых в экономике уже находятся на рабочих местах. <...> Уже вышли на показатели, которые рекомендованы указаниями Роспотребнадзора, и если такая динамика продолжится, то <...> в начале следующей недели будем предпринимать следующие шаги по снятию ограничений", - сказал Гусев.
С 12 мая в регионе началось постепенное снятие ограничений из-за снижения угрозы заражения коронавирусной инфекцией. Гусев добавил, что на 14 мая в Воронежской области выявлено 1028 зараженных коронавирусной инфекцией. "Мы проводим в день более 2 тысяч тестов, будем увеличивать это количество и уже в ближайшие дни доведем их до 3 тысяч, в том числе начнем тестирование на антитела. Большинство пациентов болеют в легкой форме, на госпитализации находятся 250 человек, из них девять человек на аппаратах ИВЛ (искусственной вентиляции легких)", - сказал Гусев.
По его словам, в региональных больницах для приема зараженных коронавирусной инфекцией развернуто 1 800 коек, в течение ближайших двух недель их число увеличат на 400, что в полной мере покроет потребности Воронежской области.