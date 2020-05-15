Ответственность недобросовестного бизнеса предложили ужесточить законодатели Юга России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая. /ТАСС/. Инициативу депутатов из Ростовской области об ужесточении административной ответственности бизнеса, злоупотребляющего доверием граждан, поддержали участники XXXII конференции Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА). Об этом рассказал журналистам председатель заксобрания Ростовской области Александр Ищенко.

"Когда приходит момент исполнения обязательств, выясняется, что по договору исполнитель чист, он все сделал вроде бы правильно. Но на словах он обманул, - сказал Ищенко. - Закон в данном случае не видит как нарушителей такого рода дельцов. Мы не можем на областном уровне принять такого рода закон, поэтому мы апеллируем к нашим коллегам в Государственной думе с просьбой незамедлительно приступить к обсуждению этой проблемы".

По словам председателя ростовского заксобрания, депутаты фиксируют сотни обращений обманутых граждан, которым оказаны услуги ненадлежащего качества. В группе риска находятся прежде всего пожилые люди и инвалиды. "Очевидно, что люди старшего поколения не готовы к такому скрупулезному юридическому рассмотрению любого предложения. Эти люди исходят, что перед мини порядочный человек. И этим зачастую пользуются недобросовестные предприниматели. Мы предлагаем этому поставить жесткий законодательный заслон", - отметил Ищенко.

Как отметили в пресс-службе Заксобрания области, в обращении ЮРПА, адресованном председателю Государственной думы Вячеславу Володину, законодатели предлагают установить за повторное совершение правонарушения, предусмотренного статьями 14.7 КоАП РФ ("Обман потребителей") и 14.8 КоАП РФ ("Нарушение иных прав потребителей") наложение повышенного штрафа или приостановление деятельности.

Ранее аналогичное обращение приняли депутаты Заксобрания Ростовской области, а также поддержали члены комитета ЮРПА по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлении, отметили в пресс-службе.