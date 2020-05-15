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Таможня Хайнаня начала выдавать новые весовые сертификаты при экспорте нефтепродуктов

Таможня в режиме онлайн будет отслеживать полученные данные, тем самым будут снижены издержки

ХАЙКОУ /Китай/, 15 мая. /ТАСС/. Таможня южнокитайской провинции Хайнань при экспорте нефтепродуктов начала выдавать весовые сертификаты нового типа, составляемые с учетом показаний специальных приборов для измерения потока отгружаемых углеводородов. Как сообщила администрация острова, это позволит ускорить процесс прохождения контроля и существенно снизить трудозатраты.

"После применения таких расходомеров таможня в режиме онлайн будет отслеживать полученные данные, при помощи камер слежения контролируя процесс перекачки нефтепродуктов, - говорится в уведомлении, опубликованном на странице Хайнаньской зоны свободной торговли в социальной сети WeChat. - Тем самым будут снижены издержки. Мы сэкономим время и труд как таможни, так и предприятий-поставщиков".

В нем отмечается, что хайнаньский филиал ведущей нефтегазовой корпорпции КНР "Синопек" в соответствии с новой оптимизированной системой контроля уже осуществил отгрузку первой партии продукта в порту города Хайкоу, поставив в Сингапур 6,3 тыс. тонн топлива. "Это означает, что на Хайнане официально заработала новая модель экспорта нефтепродуктов", - уточнил представитель администрации острова.

Прежде в ходе отгрузки углеводородов сертификат веса, необходимый при оформлении поставок, на Хайнане приходилось составлять на основе подсчетов, производимых работниками таможни, которые забирались на цистерны высотой 20 м и вручную осуществляли измерения.

Согласно статистике, в I квартале 2020 года Хайнань экспортировал нефтепродукты на сумму 4,56 млрд юаней ($642 млн) - на 17,7% больше, чем в январе - марте 2019 года.

Теги
КитайХайнань
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