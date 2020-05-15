В Бурятии разработали программу по учету работающих организаций в условиях ограничений

УЛАН-УДЭ, 15 мая. /ТАСС/. Бурятская IT-компания разработала программный продукт по учету деятельности организаций в условиях ограничительных мероприятий, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Бурятии.

"При реализации решений по снятию ограничений с части предприятий возникла необходимость в организации четкого учета работающих предприятий и контроля соблюдения ими санитарно-эпидемиологических требований. 5 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение о создании платформы, которая обеспечит организацию данного процесса. Молодая местная компания в сфере IT разработок "СибДиджитал" разработала портал "Работающая Бурятия", через два дня портал был введен в эксплуатацию", - сообщили в пресс-службе.

В правительстве отметили, что это уникальный программный продукт. Программа позволяет вести учет всех получивших право продолжить деятельность организаций и их сотрудников, присутствие которых необходимо.

На портал от предпринимателей на сегодняшний день подана 21 тыс. заявок, из них более 13,5 тыс. были утверждены, допуск на работу получили более 100 тыс. человек.

"На начальном этапе работы портал работал для выдачи разрешительных документов на деятельность каждой конкретной организации, - уточнили в пресс-службе. - 15 апреля был внедрен новый модуль для формирования базы данных и подачи уведомлений от физических лиц о необходимости выезда на дачные участки". После снятия всех ограничительных мер портал может использоваться как база данных организаций всех форм собственности на территории республики.

На этой неделе в Бурятии режим ограничительных мероприятий снят для всех промышленных, строительных предприятий и для торговых предприятий, реализующих непродовольственные товары, работающих в торговых залах площадью не более 400 кв. м. Также в регионе работают парикмахерские, строительные магазины и магазины садового инвентаря.