ЦБ расширил меры поддержки кредитования МСП

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Банк России расширил меры поддержки кредитования субъектов МСП, а также кредитования на неотложные нужды в целях сохранения занятости, следует из пресс-релиза регулятора.

Отмечается, что ЦБ РФ принял решение включить в расчет лимита в рамках механизма поддержки кредитования компаний задолженность субъектов МСП по лизингу и факторингу.

Кроме того, ЦБ изменил механизм предоставления кредитов, направленных на поддержку бизнеса и сохранение занятости. Так, из совокупного лимита в 500 млрд рублей, помимо уже выделенных 150 млрд рублей для обеспечения кредитования субъектов МСП для сохранения занятости, будет выделено еще 50 млрд рублей на аналогичные цели для заемщиков, не имеющих статуса субъектов МСП и не являющихся системообразующими организациями.

О программе

Для поддержания занятости правительством РФ запущена программа по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям из наиболее пострадавших отраслей. Объем кредита рассчитывается исходя из одного минимального размера оплаты труда (сегодня это 12 130 рублей) на каждого сотрудника в штате компании.

В материалах правительства отмечалось, что совокупный объем кредитов для малого и среднего предпринимательства может составить до 350 млрд рублей, из них две трети - 200 млрд рублей покрывает государство.

По данным Минэкономразвития на 12 мая, банки выдали бизнесу беспроцентных кредитов на поддержку занятости на сумму 27 млрд рублей, это на 6 млрд больше, чем неделю назад.