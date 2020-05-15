Автодилеры заявили, что не могут получить господдержку из-за формальности

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Большинство автодилеров не могут воспользоваться господдержкой, положенной им в связи с ситуацией с коронавирусом, из-за формальности, связанной с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом ТАСС сообщил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев.

Речь идет о том, что в перечне предприятий, которые могут рассчитывать на помощь государства, числятся только компании со второстепенными кодами ОКВЭД 45.11.3 (торговля розничная легковыми автомобилями и легковыми автотранспортными средствами), тогда как большинство дилеров зарегистрированы под общими - 45.1 (торговля автотранспортными средствами).

"Большинство дилеров имеют ОКВЭД высокого уровня, которые включают в себя весь набор сфер деятельности, то есть коды 45.1, 45.11. А вот ОКВЭД 45.11.3 - имеют всего 10% дилеров", - пояснил ситуацию Мосеев. По его словам, на получении ОКВЭД более высокого уровня ранее настаивали налоговые органы, на что дилеры соглашались, так как коды не влияли на текущую деятельность. "Сейчас это создает проблемы", - отметил он.

Мосеев уточнил, общий код ОКВЭД 45.1 предполагает не только розничные, но и оптовые продажи, которые практически не осуществляются. Даже корпоративные продажи юрлицам - на самом деле розничные продажи корпоративным клиентам.

Как сообщили ТАСС в Минпромторге, министерство подготовило и повторно направило на согласование проект постановления о расширении перечня кодов ОКВЭД в Минфин и Минэкономразвития.

"В целях помощи и поддержки дилеров в коронавирусный период Минпромторг добился разрешения для дилеров в ряде регионов открыть продажу автозапчастей и оказывать услуги сервиса, а также обратился в правительство РФ с обоснованием необходимости открытия самих дилерских сетей. Более того, Минпромторг РФ подготовил и повторно направил на согласование проект постановления о расширении перечня кодов ОКВЭД в Минфин и Минэкономразвития. При положительном решении коллег мы рассчитываем на то, что данные меры окажут существенную поддержку дилерским сетям и ощутимый положительный эффект автомобильной отрасли в целом", - прокомментировали ТАСС ситуацию в Министерстве промышленности и торговли РФ.

В Минфине РФ не прокомментировали запрос ТАСС, переадресовав его в Минпромторг.

О ситуации в отрасли

Из-за ситуации с распространением коронавируса в стране работа автодилеров была приостановлена с 28 марта в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях. В дальнейшем региональные власти в большинстве своем разрешили дилерам осуществлять сервисное обслуживание и продавать запчасти. По последним данным, продажа автомобилей разрешена только в 29 регионах страны.

Ранее автодилеры сообщали о возможных массовых банкротствах, а также обращались к правительству и президенту РФ с просьбой решить проблему с кодами ОКВЭД, из-за которой они в том числе не могут получить субсидии на зарплаты сотрудникам.

По данным АЕБ, в апреле российская автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю статистических данных, собираемых ассоциацией. Продажи новых легковых автомобилей и LCV на фоне кризиса сократились на 72,4% (в 3,6 раза). При этом, по словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, существенного роста продаж в мае также не ожидается. В РОАД ожидают падения продаж в мае до 50%.