Хайнаньский Вэньчан выпустит потребительские талоны на $63 тыс. для поддержки бизнеса

ХАЙКОУ, 15 мая. /ТАСС/. Власти хайнаньского городского уезда Вэньчан выпустят талоны по стимулированию потребления среди населения на сумму 450 тыс. юаней ($63 тыс.). Об этом говорится в сообщении Комитета по реформе и развитию региона.

По его данным, в этой акции примут участие около 100 предприятий. Талоны будут покрывать покупки в сфере общественного питания и электроники. Они будут действовать с 20 мая по 20 июня. Размер возмещения расходов по ним будет разным и может достигать 50%: соотношение потраченных потребителем средств к субсидии может составлять 100 юаней к 30, 200 к 100, а также 50 к 25.

Талоны будут распространяться среди населения посредством сторонних электронных платформ. Согласно заявлению местных властей это позволит стимулировать рост потребления в регионе, а также поддержит малый и средний бизнес. Кроме того, правительство надеется, что такая мера будет содействовать популяризации блюд местной кухни, морепродуктов, а также других товаров и услуг.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.