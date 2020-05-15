В Ростовской области намерены запустить ветроэлектростанцию Enel до конца года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая. /ТАСС/. Первая партия оборудования для монтажа ветроустановок доставлена на площадку строящейся под Ростовом-на-Дону Азовской ветроэлектростанции (ВЭС), говорится в сообщении Агентства инвестиционного развития Ростовской области. Запустить ветропарк планируют до конца 2020 года.

"На площадку строящейся Азовской ветроэлектростанции (Азовской ВЭС) прибыла первая партия оборудования, необходимого для монтажа ветроустановок - комплекты стальных башен и ступицы. Проект строительства Азовской ВЭС мощностью 90 МВт реализует ПАО "Энел Россия" (входит в Enel). Пуск ветропарка запланирован в текущем году", - говорится в пресс-релизе.

По словам генерального директора Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игоря Буракова, Азовская ВЭС будет второй по мощности из трех ветроэлектростанций, которые "Энел Россия" возводит сейчас в РФ, и "самой мощной ветроэлектростанцией компании на Юге России".

Как рассказали в ПАО "Энел Россия", в ближайшие дни ожидается прибытие первых гондол и комплекта лопастей, длина каждой из которых составляет 65,5 метра, а вес - 20 тонн.

В марте Фонд развития ветроэнергетики, созданный на паритетной основе компаниями "Фортум" и "Роснано", запустил первую в Ростовской области ветроэлектростанцию - Сулинскую. Установленная мощность ВЭС составляет 100 МВт. Кроме того, фонд ведет в Ростовской области строительство еще двух ВЭС, суммарная мощность трех станций должна составить 300 МВт. Власти региона рассчитывают, что к 2022 году около 20% всей потребляемой в регионе электроэнергии будет получено от возобновляемых источников.

"Энел Россия" входит в группу Enel. Производственными филиалами компании являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Также компания временно управляет угольной Рефтинской ГРЭС установленной мощностью 3800 МВт во время переходного периода, необходимого для завершения сделки по продаже станции ее новому владельцу. Помимо этого, "Энел Россия" реализует три проекта в сфере ветрогенерации: Азовская ВЭС (90 МВт), Кольская ВЭС (201 МВт), Родниковская ВЭС (71 МВт).