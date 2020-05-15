Мантуров: карантин на Кубани минимизировал влияние коронавируса на экономику и людей

АРМАВИР, 15 мая. /ТАСС/. Действующий в Краснодарском крае из-за коронавируса режим карантина позволил региону минимизировать влияние пандемии на экономику и не допустить массового распространения инфекции. Об этом заявил в ходе посещения Армавирского завода резиновых изделий глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

С 31 марта в Краснодарском крае действует режим карантина, в соответствии с которым прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры, выходить на улицу можно только в случае экстренной необходимости, в магазин, в аптеку, к врачу и т. д. Движение на личных автомобилях разрешено только при наличии специальных пропусков, прибывающих в регион из других субъектов РФ направляют на 14-дневную самоизоляцию. В регионе поэтапно возобновляется работа предприятий.

"Вениамин Иванович [Кондратьев] - первый из руководителей региона, который ввел жесткий карантинный режим, своевременно пошел на такой шаг, вы видите, какие результаты с точки зрения вирулентности, это существенно меньше, чем в других регионах благодаря правильной четкой работе. На сегодняшний день заслуга руководителя региона в том, что мы можем получать результат функционирования большинства отраслей экономики региона, торговли, промышленности. Надеюсь, что в ближайшее время после налаживания ситуации по эпидемии край полностью выйдет на полноформатную работу", - сказал Мантуров.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что промышленные предприятия, которые в рамках пандемии начали производство или увеличили объемы выпуска медицинский перчаток, масок и средств для дезинфекции, продолжат создавать резерв этой продукции в стране, а также будут ориентироваться на экспорт. Он добавил, что региону удалось обеспечить стабильную работу промышленного сектора края.

"Сегодня у нас нет проблем с тем, что мы где-то проседаем. Есть отрасли экономики, которые в целом не очень хорошо себя сегодня чувствует, но промышленность стабильно работает, и мы уверены, что будет стабильное развитие. А некоторые промышленные производства даже увеличили объемы выпуска до 10-15%, в том числе те, которые востребованы на рынке: макси, антисептики, резиновые изделия. Три завода края вошли в перечень федеральных системообразующих предприятий, где они могут получать льготное финансирование на свои инвестиционные проекты. Те проекты, которые реализуются совместно с Минпромторгом России дают уверенность", - резюмировал глава региона.