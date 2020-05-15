{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Facebook приобрел сервис анимированных изображений Giphy

По данным портала Axios, стоимость сделки составила около $400 млн

ТАСС, 15 мая. Компания Facebook купила сервис анимированных изображений Giphy. Об этом сообщается в заявлении, размещенном в пятницу на сайте Facebook.

"Giphy, ведущий сервис анимированных изображений, сегодня присоединяется к компании Facebook и станет частью команды Instagram. Мы планируем интегрировать библиотеку gif-изображений сервиса в работу Instagram и других наших приложений, чтобы дать пользователям возможность выразить себя самым подходящим способом", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что Giphy уже сотрудничал с Facebook и Instagram ранее: так, 50% трафика Giphy приходилось именно на сервисы Facebook. Теперь работа с анимированными gif-изображениями и стикерами в соцсетях должна стать удобнее, считают в компании.

По данным портала Axios, стоимость сделки по покупке Giphy составила около $400 млн.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,14-0,41%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС