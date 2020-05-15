Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,14-0,41%

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Российский фондовый рынок в пятницу закрылся ростом основных индексов. Так, индекс Мосбиржи увеличился на 0,14%, до 2593,91 пункта, РТС - на 0,41%, до 1107,49 пункта.

Курс доллара к рублю на 19:15 мск вырос на 0,13%, до 73,578 руб., курс евро - на 0,27%, до 79,578 руб. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на бирже ICE в Лондоне растет на 2,47% - до $32,15 за баррель.

Итоги дня

Рынок акций РФ завершил неделю в умеренно приподнятом настроении, считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"Внешний фон немного улучшился, промпроизводство в Китае в апреле показало более активные темпы восстановления, чем ожидали аналитики. Пребыванию в зоне положительных значений российский рынок обязан и ценам на нефть, которые подросли в направлении $32 на китайской статистике, ожиданиях дополнительного сокращения добычи, анонсированного Саудовской Аравией, а также улучшении прогноза МЭА по спросу на сырье в 2020 году", - пояснил эксперт.

Вместе с тем, данные по розничным продажам в США за минувший месяц, напротив, вышли заметно хуже прогнозов, добавил эксперт.

Лидерами роста оказались акции ЛСР и "Сургутнефтегаза". Динамика цен на нефть продолжает поддерживать котировки акций ТЭК. Хуже рынка торговались акции "Аэрофлота", снизившиеся за день на 1,69%.

Прогноз на понедельник

Период боковой динамики торгов на российском рынке акций в начале предстоящей недели продолжится, полагает Бахтин. "Фундаментальных драйверов для роста и выхода индекса Мосбиржи выше 2700 пунктов не просматривается, в то время как риски второй волны пандемии COVID-19 и торгового обострения между США и КНР продолжают довлеть над покупателями", - пояснил эксперт.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в понедельник может формироваться в диапазоне 2580-2650 пунктов, курс рубля к доллару - 73-74,5 руб.

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин полагает, что в понедельник может произойти повышение индекса Мосбиржи в рамках динамики цен на нефть и ряда ключевых зарубежных площадок. Однако, при повышенных рисках для прогноза, эксперт все же ожидает снижения российского рынка по итогам следующей недели. "С приближением последней декады мая усиливается влияние негативных для сравнительно высоко рискованных инвестиций сезонных факторов", - отметил он.

Целевые диапазоны закрытия понедельника ИК "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курса рубля к доллару составляют 2580-2645 пунктов по индексу ММВБ и 73,10-73,85 руб. за доллар соответственно.