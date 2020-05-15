Профицит ликвидности банков с 8 по 15 мая вырос на 14%

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Профицит ликвидности банковского сектора с 8 по 15 мая вырос на 14%, до 1,41 трлн руб. Об этом говорится в обзоре Банка России "Финансовый пульс".

"В период с 8 по 15 мая структурный профицит вырос на 0,18 трлн руб., до 1,41 трлн руб.", - сказано в материале.

Отмечается, что в наибольшей степени этому способствовало сокращение требований Банка России к кредитным организациям по операциям репо на аукционной основе. Также 12 мая отдельные банки привлекли незначительный объем рублевой ликвидности - 1,4 млрд руб., по инструменту "валютный своп" Банка России за доллары США.

14 мая Банк России сообщил, что с конца месяца начнет проводить долгосрочные аукционы репо на сроки 1 месяц и 1 год. Операции направлены на уменьшение дисбалансов в срочности активов и пассивов кредитных организаций в условиях снижения структурного профицита ликвидности и сокращения срочности обязательств кредитных организаций. Возможность долгосрочного рефинансирования создаст для банков дополнительные стимулы к реструктуризации текущих ссуд и выдаче новых долгосрочных кредитов, пояснили в ЦБ.

Согласно прогнозу регулятора, профицит ликвидности на конец 2020 года составит 2,1-2,7 трлн рублей.

Вложения нерезидентов ОФЗ

Объем вложений нерезидентов в ОФЗ (облигации федерального займа) с 8 по 14 мая вырос на 28 млрд руб. "Объем вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД увеличился на 28 млрд руб., доля на 14 мая составила 30,3%", - сообщает регулятор.

В ЦБ добавили, что в течение недели также наблюдалось снижение доходностей ОФЗ, в среднем по всей кривой на 20 б.п. На вторичных биржевых торгах ОФЗ основными приобретателями выступали российские и дочерние иностранные банки, сумма покупок которых составила 68,6 млрд руб. и 13,3 млрд руб. соответственно, основными продавцами были системно значимые кредитные организации (СЗКО), объем продаж составил 73,8 млрд руб.

На биржевом рынке акций СЗКО осуществили покупки на сумму 21,6 млрд руб. Объем продаж российских акций нерезидентами составил 28,7 млрд руб.

Кредитный портфель российских банков

Кредитный портфель российских банков в начале мая возобновил снижение на фоне длительных праздников и ужесточения кредитной политики.

"Розничный кредитный портфель (включая требования к индивидуальным предпринимателям) после слабого оживления в конце апреля вновь возобновил свое снижение (-0,2% за 1-9 мая), что также может быть связано с длительными праздничными выходными и ужесточением кредитной политики банков", - указано в материалах Банка России.

Помимо этого, в ЦБ отмечают, что после активного роста в марте - апреле требования банков к компаниям за 1-9 мая снизились на 0,7%, главным образом в рублях, что также может быть связано с длинными майскими праздниками. Помимо сезонности, за этим снижением может стоять стремление банков ограничить свои риски. Так, если в марте - апреле с введения режима нерабочих дней большие объемы кредитов выдавались достаточно надежным заемщикам, то по мере удовлетворения этого спроса входящий поток заявок может становиться менее качественным, считают в ЦБ.

Депозиты компаний

Депозиты компаний за первые 10 дней мая сократились на 0,7%, сообщает регулятор.

"Депозиты организаций за первую декаду мая сократились на 0,7%. Одновременно с этим временно сократился объем государственных средств (-0,5 трлн руб.) в связи с закрытием сделок репо с Федеральным казначейством на сумму 400 млрд руб. - после 9 мая они были вновь открыты на аналогичную сумму", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что объем вкладов граждан за 1-9 мая практически не изменился. Некоторые крупные банки запустили депозитные продукты с повышенной ставкой в рамках праздничных акций, что стало причиной увеличения в первой декаде мая на 10 б.п., до 5,5%, рассчитываемого Банком России уровня максимальной ставки по депозитам крупнейших банков.

Ранее снижение вкладов населения в пределах 2% фиксировалось регулятором в период с 15 по 25 марта на фоне распространения коронавирусной инфекции. При этом к концу месяца ситуация стабилизировалась, сообщали в ЦБ.