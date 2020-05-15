Число жалоб физлиц в ЦБ с 7 по 13 мая выросло на 68%

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Число жалоб от потребителей финансовых услуг в ЦБ РФ с 7 по 13 мая выросло на 68,2%, большинство из них связано с пандемией, говорится в материалах регулятора.

"За период с 7 по 13 мая количество обращений, поступивших в Банк России от потребителей финансовых услуг, выросло на 68,2% по сравнению с периодом с 30 апреля по 6 мая и составило 8,1 тыс. (динамика обусловлена в том числе большим количеством рабочих дней)", - отмечает ЦБ.

Регулятор указывает, что самой актуальной проблемой для потребителей банковских услуг и услуг МФО остается проблема с погашением кредитов (включая реструктуризацию и рефинансирование).

"Жалобы чаще всего касаются реструктуризации потребительских кредитов в связи с пандемией коронавируса (26,3% всех проблем с погашением). На реструктуризацию ипотечных кредитов в связи с коронавирусом пришлось 8,9% от общего числа жалоб на проблемы с погашением", - отмечает Банк России.