{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Инфляция в России с 7 по 12 мая замедлилась до 0,04%

ЦБ также констатирует, что экономическая активность в РФ стабилизировалась на пониженных уровнях

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Темпы роста потребительских цен с начала мая замедляются, недельная инфляция с 7 по 12 мая составила 0,04% на фоне снижения потребительского спроса, говорится в материалах ЦБ РФ.

"Темпы роста потребительских цен в начале мая последовательно замедлялись по сравнению с апрелем: до 0,08% за период 1-6 мая и до 0,04% за неделю 7-12 мая. Это сопровождалось торможением роста или снижением цен на широкий спектр товаров, наблюдаемых на недельной основе. Оценка инфляции в годовом выражении стабилизировалась на уровне 3,1%", - отметил ЦБ.

Регулятор подчеркнул, что "замедление цен по широкому кругу товаров, который в марте - апреле оказался на повышенном уровне, указывает на быстрое ослабление проинфляционных и усиление дезинфляционных факторов, связанных с падением потребительского спроса".

ЦБ также констатирует, что экономическая активность в РФ стабилизировалась на пониженных уровнях. "Постепенное смягчение введенных ограничений вместе с мерами государственной поддержки запустят процесс восстановления экономики, на скорость которого будет влиять процесс распространения коронавирусной инфекции, а также возможные отрицательные вторичные эффекты от ограничительных мер в России и в мире", - указал регулятор.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ФСК ЕЭС не планирует пользоваться отсрочкой по выплате дивидендов за 2019 год
Пока рано говорить о том, как экономическая ситуация может отразиться на дивидендах за 2020 год, заявили в компании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС