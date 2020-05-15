Инфляция в России с 7 по 12 мая замедлилась до 0,04%

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Темпы роста потребительских цен с начала мая замедляются, недельная инфляция с 7 по 12 мая составила 0,04% на фоне снижения потребительского спроса, говорится в материалах ЦБ РФ.

"Темпы роста потребительских цен в начале мая последовательно замедлялись по сравнению с апрелем: до 0,08% за период 1-6 мая и до 0,04% за неделю 7-12 мая. Это сопровождалось торможением роста или снижением цен на широкий спектр товаров, наблюдаемых на недельной основе. Оценка инфляции в годовом выражении стабилизировалась на уровне 3,1%", - отметил ЦБ.

Регулятор подчеркнул, что "замедление цен по широкому кругу товаров, который в марте - апреле оказался на повышенном уровне, указывает на быстрое ослабление проинфляционных и усиление дезинфляционных факторов, связанных с падением потребительского спроса".

ЦБ также констатирует, что экономическая активность в РФ стабилизировалась на пониженных уровнях. "Постепенное смягчение введенных ограничений вместе с мерами государственной поддержки запустят процесс восстановления экономики, на скорость которого будет влиять процесс распространения коронавирусной инфекции, а также возможные отрицательные вторичные эффекты от ограничительных мер в России и в мире", - указал регулятор.