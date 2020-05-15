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ФСК ЕЭС не планирует пользоваться отсрочкой по выплате дивидендов за 2019 год

Пока рано говорить о том, как экономическая ситуация может отразиться на дивидендах за 2020 год, заявили в компании

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. ФСК ЕЭС (входит в "Россети") выплатит дивиденды за 2019 год в соответствии с установленными сроками и не будет пользоваться отсрочкой по выплатам, предоставляемой из-за коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"База для выплаты дивидендов за 2019 год сформирована в прошлом году. Они будут полностью выплачены в соответствии с решением ГОСА", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос, планирует ли ФСК ЕЭС воспользоваться отсрочкой по выплате дивидендов на фоне коронавируса.

При этом в компании отметили, что пока рано говорить о том, как текущая экономическая ситуация может отразиться на дивидендах за 2020 год.

"Давать прогноз финансово-экономических показателей и дивидендов за 2020 год в середине второго квартала преждевременно", - добавили в пресс-службе ФСК ЕЭС.

Акционеры ФСК ЕЭС на годовом собрании 15 мая утвердили выплату дивидендов за 2019 год в размере 0,95 коп. на обыкновенную акцию. С учетом того, что в прошлом году компания выплачивала промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2019 г. в размере 0,88 коп. на акцию, суммарные дивидендные выплаты за прошлый год составят 1,83 копейки на бумагу.

Андрей Муров продолжит работу в компании

Андрей Муров, который до 15 мая был председателем правления ФСК ЕЭС (входит в "Россети"), после ликвидации правления ФСК ЕЭС продолжит работу в "Россетях" в должности первого замглавы компании. 

"После подписания договора о передаче ПАО "Россети" полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "ФСК ЕЭС" Андрей Муров сфокусируется на своих обязанностях в должности первого заместителя генерального директора - исполнительного директора ПАО "Россети". Андрей Муров будет координировать операционную деятельность и работу других первых заместителей и заместителей генерального директора", - сказали в компании.

Совет директоров ФСК ЕЭС на заседании 15 мая после проведения годового собрания акционеров компании в заочной форме досрочно прекратил полномочия членов правления компании, в том числе и его председателя Андрея Мурова. Полномочия членов правления прекращены с 15 мая.

Как говорится в сообщении ФСК ЕЭС, совет директоров ФСК ЕЭС досрочно прекратил полномочия Александра Зарагацкого, Дмитрия Воденникова, Алексея Мольского, Сергея Теребулина и Марии Тихоновой.

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