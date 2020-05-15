ЕК представит план создания фонда восстановления экономики ЕС в €2 трлн к концу мая

БРЮССЕЛЬ, 15 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) представит план создания фонда восстановления экономики Евросоюза после пандемии коронавируса нового типа в €2 трлн к концу мая. Об этом сообщил председатель Еврогруппы Мариу Сентену в ходе онлайн-брифинга по итогам видеоконференции Еврогруппы.

"Еврокомиссия представит к концу месяца свои планы по созданию фонда восстановления экономики ЕС", - сообщил он.

В свою очередь еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони сообщил, что, согласно оценкам Евростата, спад экономики ЕС в первом квартале 2020 года составит 3,7%, а во втором квартале "станет гораздо выше". 6 мая Еврокомиссия озвучила свой прогноз, согласно которому экономический спад в Евросоюзе за весь 2020 год составит 7,7%, что является абсолютным рекордом за всю историю ЕС.

"Еврокомиссия намерена представить настолько амбициозные предложения по созданию фонда восстановления экономики, насколько потребует ситуация", - заявил он.

Занять у самих себя

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала представить проект нового семилетнего бюджетного плана Евросоюза к 27 мая и сделать восстановление экономики ЕС после пандемии главной задачей нового перспективного бюджета сообщества.

Бюджетное планирование в ЕС осуществляется семилетними циклами. На этот период утверждается так называемый рамочный многолетний бюджетный план, после чего годовые бюджеты Евросоюза принимаются в рамках параметров этого плана. Эта система разработана, чтобы гарантировать стабильное финансирование Евросоюза вне зависимости от политических изменений в различных странах сообщества.

Изначально предполагалось, что бюджетный план на 2021-2027 годы будет принят в конце 2019 года, однако страны ЕС не смогли согласовать его, поскольку не пришли к решению по компенсации потерь европейского бюджета порядка €13 млрд в год после выхода из сообщества Великобритании.

Сейчас Еврокомиссия разрабатывает новый бюджетный план, который должен предусматривать создание фонда восстановления экономики ЕС объемом до €2 трлн, часть которого должна финансироваться за счет бюджета ЕС. Проблема в том, что основные поступления в бюджет ЕС - это взносы государств - членов Евросоюза, которые одновременно должны стать и главными получателями помощи из фонда восстановления. В связи с этим институты ЕС изучают возможность введения новых источников финансирования бюджета ЕС, таких, например, как налог на финансовые транзакции, различные климатические и экологические сборы, которые должны будут идти напрямую в казну сообщества, минуя страны-члены.