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Пандемия коронавируса нового типа

Глава МВФ заявила, что восстановление мировой экономики в 2021 году будет частичным

Это случится даже при наилучшем сценарии

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Восстановление мировой экономики в 2021 году будет частичным даже при самых благоприятных обстоятельствах. Об этом заявила в пятницу директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева во время видеоконференции, которую организовала газета Politico.

"Даже при наилучшем сценарии восстановление мировой экономики в 2021 году будет частичным. <...> Шансы на выздоровление возрастут, если компании смогут удержаться на плаву вместе со своими сотрудниками", - отметила глава фонда.

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Она призвала власти стран "тратить больше средств на врачей, медсестер, а также на уязвимые слои населения". Георгиева указала и на "важность устранения рисков усиления неравенства в связи с пандемией" нового коронавируса. По ее мнению, вызванный заболеванием кризис дает возможность бороться с сохраняющимся неравенством и такими вопросами, как изменение климата.

Глава МВФ подчеркнула, что "главными победителями из кризиса выйдут" цифровая экономика, интернет-бизнес, система предоставления госуслуг в электронном формате, а также онлайн-обучение. "Очень важно обеспечить доступ к цифровой экономике для всех, использовать возможности для инвестиций в экологически безопасный экономический рост", - считает Георгиева. Низкие цены на нефть, по ее мнению, "дают возможность отказаться от вредных [в экологическом плане] субсидий".

Руководитель фонда рассказала, что уже 56 стран получили средства в рамках чрезвычайного финансирования борьбы с распространением инфекции.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%.

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Пандемия коронавируса нового типа
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