Власти Ярославской области разрешили работать химчисткам и прачечным с 16 мая

"Расширен перечень бытовых услуг для граждан. Помимо салонов красоты, откроются химчистки, прачечные, клининговые компании, предприятия по дезинфекции помещений, охране объектов и имущества. Смогут работать организации, занимающиеся техническим обслуживанием, ремонтом и мойкой колесных транспортных средств, по предварительной записи", - говорится в сообщении.

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мая. /ТАСС/. Власти Ярославской области определили режим работы предприятий в период пандемии коронавируса, с 16 мая к работе смогут приступить химчистки, прачечные, клининговые компании. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В торговых центрах разрешено работать аптекам, а также салонам связи. Кафе и рестораны могут работать только на вынос, а также осуществлять доставку продукции. Разрешена работа ряда филиалов и офисов многофункциональных центров, центров занятости населения, но только по предварительной записи.

В соответствии с постановлением правительства области организации, работающие в сфере культуры, спорта, туризма, занимающиеся организацией досуга и развлечений, смогут с 16 мая начать работу без очного присутствия посетителей. "Продуктовые магазины, финансовые учреждения, субъекты малого и среднего бизнеса, деятельность которых была разрешена ранее, продолжают работать в прежнем режиме", - уточняет пресс-служба.

В Ярославской области за сутки выявлено 87 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в регионе их зафиксировано 1 537. В общей сложности, по данным оперативного штаба региона, выздоровели 244 человека, умерли 11.