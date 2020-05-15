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"Победа" с 21 июня возобновит авиасообщение между Нальчиком и Москвой

Билеты стоимостью от 999 рублей уже поступили в продажу

НАЛЬЧИК, 15 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" возобновит рейсы из Нальчика в Москву с 21 июня, а также с 1 июля - в Санкт-Петербург. Билеты уже в продаже, сообщил ТАСС представитель аэропорта Нальчик Ислам Шомахов.

Ранее лоукостер "Победа" приостановил с 1 апреля по 31 мая полеты, в том числе по внутренним направлениям.

"С 21 июня текущего года авиакомпания "Победа" восстанавливает свои полеты в Нальчик из Москвы (Внуково), а также в Санкт-Петербург (Пулково) с 1 июля. Билеты уже в продаже. Тарифы на июнь - от 999 рублей", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, рейсы авиакомпании "Победа" во Внуково будут выполняться каждый день. В субботу вылет из Внуково будет осуществляться в 08:20, из Нальчика - в 11:15. Во все остальные дни вылет из Внуково - в 09:00, из Нальчика - в 11:55.

Рейсы в Пулково будут выполняться три раза в неделю - в понедельник, среду и субботу. Вылет из Пулково - в 10:00, из Нальчика - в 13:35.

Кроме того, с 1 июня "Аэрофлот переходит на ежедневную частоту полетов из Шереметьево. На данный момент рейсы "Аэрофлота "выполняются по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Теги
РоссияСКФОКабардино-БалкарияПандемия коронавируса нового типа
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