Торги на бирже Нью-Йорка завершились незначительным ростом индексов

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились в пятницу незначительным ростом ключевых индексов. Соответствующие данные приводятся на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones к завершению торговой сессии вырос на 60,08 пункта (0,25%) и установился на отметке 23 685,42 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, набрал 11,2 пункта (0,39%) и оказался на отметке 2 863,7 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 70,84 пункта (0,79%), до отметки 9 014,56 пункта.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 7,22% ($2) и составила $29,71.

При этом телекомпания CNBC отмечает, что в недельном эквиваленте индексы продемонстрировали небольшое снижение. Так, Dow Jones потерял за неделю 2,7%, S&P 500 - 2,3%, Nasdaq - 1,2%. По данным CNBC, снижение спровоцировано в первую очередь негативным влиянием последствий пандемии нового коронавируса на американскую экономику, а также опасениями инвесторов относительно возможного обострения торговых противоречий между Вашингтоном и Пекином.