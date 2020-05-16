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В Amazon не гарантировали, что Безос даст показания в комитете Палаты представителей

В Amazon сообщили, что компания готова направить в комитет "подходящего руководителя"

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /ТАСС/. Американская корпорация Amazon готова направить своего представителя для дачи показаний в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США, но не гарантирует, что это будет ее руководитель Джефф Безос. Это следует из заявления, опубликованного компанией в пятницу.

Пресс-служба указанного комитета 1 мая вызвала Безоса, являющегося самым богатым человеком в мире, на слушания, на которых будет рассматриваться соответствие практики работы компании принципам честной конкурентной борьбы. Как отметили законодатели, у них есть опасения относительно того, что представители Amazon ранее дезинформировали комитет. Конгрессмены подчеркивали, что могут вызвать Безоса, пригрозив ему судом.

В заявлении Amazon говорится, что компания готова направить в комитет "подходящего руководителя". Корпорация на дает гарантий, что это будет именно Безос.

Законодатели из указанного комитета вызвали Безоса для дачи показаний после публикации в газете The Wall Street Journal статьи, в которой утверждалось, что сотрудники Amazon получали доступ к закрытой документации о товарах других фирм для создания своей продукции. Источники издания отмечали, что Amazon на примере чужих популярных товаров создавала собственные аналоги и выстраивала тактику их реализации. Таким образом, независимые компании, пользуясь услугами Amazon для распространения своей продукции, рисковали получить в лице данной корпорации прямого конкурента.

Представители Amazon ранее заявили законодателям, что она не собирает в собственных интересах сведения о компаниях, которые реализуют с ее помощью свою продукцию.

Согласно оценкам агентства Блумберг, состояние Безоса превышает $146 млрд. Он занимает первое место в составляемом агентством списке самых богатых в мире людей. Капитализация Amazon превышает в настоящее время $1,2 трлн. Безосу также принадлежит аэрокосмическая компания Blue Origin. В 2013 году он приобрел газету The Washington Post за $250 млн.

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