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Около 96% сотрудников Росатома выйдут на работу с 18 мая

Ограничения по выходу на работу продолжают действовать для людей старше 65 лет, тех, кто страдает хроническими заболеваниями, для беременных женщин и многодетных матерей

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Порядка 246 тыс. сотрудников госкорпорации "Росатом" перейдут на привычный режим работы с 18 мая. Об этом сообщил в субботу глава Росатома Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Главная задача следующей недели - максимально собранно и организованно приступить к работе уже практически в полном составе. С 18 мая выйдут на работу 246 тыс. человек, это 96% всех работников нашей отрасли. Конечно, будем сохранять дистанционную работу, где это можно. И, конечно, [действуют] ограничения для сотрудников, находящихся в зоне повышенного риска", - сказал он.

Лихачев в видеообращении к сотрудникам отрасли, опубликованном на сайте Росатома, отметил, что ограничения по выходу на работу продолжают действовать для людей старше 65 лет, тех, кто страдает хроническими заболеваниями, а также для беременных женщин и многодетных матерей. Также глава госкорпорации призвал руководителей учитывать семейные обстоятельства своих подчиненных и при необходимости позволять им продолжать работать в дистанционном режиме.

"Хочу обратиться сейчас ко всем руководителям, руководителям всех уровней, с просьбой чутко и по-человечески подходить к организации дистанционной работы, с пониманием относиться к проблемам сотрудников. Если кому-то надо быть дома, с детьми или пожилыми родственниками - приоритетно им предлагать работу на удаленном формате. Если кто-то живет рядом с работой, он сможет подменить тех, кому приходится пользоваться транспортом", - сказал он.

"На сегодняшний день план по выработке электроэнергии выполнен на 101%. Без срывов выполняется гособоронзаказ", - добавил глава госкорпорации в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее корпоративная газета госкорпорации "Страна Росатом" сообщала, что для борьбы с коронавирусом был создан штаб, его представители есть на каждом предприятии. Руководителям структурных подразделений рекомендовано по возможности организовать дистанционную работу. В Росатоме введен режим самоизоляции работников, вернувшихся из-за рубежа, отменены массовые мероприятия, ограничены командировки. Также рекомендовано отказаться от рукопожатий.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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