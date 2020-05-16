Кабмин одобрил проект закона о снижении налоговых издержек компаний, помогающих НКО

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект федерального закона, который направлен на снижение налоговых издержек организаций и индивидуальных предпринимателей, безвозмездно помогающих некоммерческим организациям (НКО). Такое решение, принятое на заседании 14 мая, размещено в субботу на сайте кабмина.

"Одобрить с учетом состоявшегося обсуждения и принятых на заседании решений проект федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Проект федерального закона, как уточняется на сайте, направлен на снижение налоговых издержек организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих безвозмездную передачу продовольственных товаров благотворительным и социально ориентированным НКО, а также имущества медицинским организациям для предупреждения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.