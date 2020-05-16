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В КБР расширили перечень пострадавших от пандемии предприятий

Его дополнили 36 видами экономической деятельности

НАЛЬЧИК, 16 мая. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) расширили список отраслей экономики, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции. В него включены в том числе предприятия промышленности, ремонтные мастерские, медицинские организации, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития региона.

"Правительство внесло изменения в принятое ранее распоряжение, определившее перечень отраслей экономики КБР, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории республики в сферах, включенных в перечень, получат первоочередную антикризисную поддержку", - говорится в сообщении.

В расширенный перечень вошли виды экономической деятельности в области медицины, автомойки, прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров; производство текстильных изделий и одежды для розничной торговли, из кожи, пластмассы и резины, производство мебели, ремонт и монтаж машин и оборудования. Перечень дополнен 36 видами экономической деятельности.

В прежний список отраслей экономики КБР, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции были включены 32 наименования видов экономической деятельности из 10 сфер. По данным ведомства, по всем 68 видам деятельности в республике работают 4 тыс. предприятий.

Пакет антикризисных мер для субъектов малого и среднего предпринимательства опубликован на информационных интернет-ресурсах Минэкономразвития КБР, Регионального фонда "Центр поддержки предпринимательства КБР".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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