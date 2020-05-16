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Пандемия коронавируса нового типа

Китайская провинция Хайнань отправила 30 тыс. медицинских масок штату Пинанг в Малайзии

Груз должен быть доставлен в течение трех-четырех рабочих дней

ХАЙКОУ /Китай/, 16 мая. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань пожертвовала 30 тыс. защитных одноразовых медицинских масок штату Пинанг в Малайзии, с которым у нее установлены побратимские отношения. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Как указали в провинциальном комитете по иностранным делам, груз должен быть доставлен в Малайзию в течение трех-четырех рабочих дней прямым рейсом. Это часть помощи, которую власти провинции оказывают другим странам в их борьбе с пандемией нового коронавируса.

Ранее китайская провинция Хайнань направила медицинские материалы 23 странам, с городами и другими административными единицами которых у нее установлены побратимские отношения. Эти поставки включали свыше 786 тыс. одноразовых медицинских масок, 20 тыс. масок KN95, 1 тыс. комплектов защитной одежды, 1 тыс. емкостей с дезинфицирующими средствами, а также порядка 50 тыс. пар защитных медицинских перчаток на общую сумму свыше 2,6 млн юаней (порядка $373 тыс.).

У городов на Хайнане установлены побратимские отношения с 64 населенными пунктами за рубежом. Со малайзийским штатом Пинанг соответствующее соглашение было подписано в 2013 году.

Теги
МалайзияКитайХайнаньПандемия коронавируса нового типа
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