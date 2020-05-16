Дитрих заявил, что сборы по "Платону" существенно не влияют на автоперевозки

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Объем грузовых автомобильных перевозок в РФ период пандемии стабилен, взимание платы по "Платону" и транспортный налог критическим образом на них не влияют, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

"Сегодня грузовые автоперевозки сбалансированы. Видим, что объем перевозок на грузовом автотранспорте стабилен, не очень сильно упал по сравнению с прошлым годом", - сказал министр. - Нужно четко понимать, что платоновский платеж, платеж по транспортному налогу - они для потенциала перевозок решающего значения не имеют. Они на перевозку критическим образом не влияют, поэтому у тех, кто свою экономику видит четко, таких вопросов по отмене не возникнет".

При этом он отметил, что не получал обращения грузовых автоперевозчиков об отмене "Платона". "Единственное, о чем нас сейчас просит бизнес, чтоб мы помогли по возможностям лизинга транспортных средств и возможностям утилизационного сбора. Мы эти вопросы прорабатываем", - отметил Дитрих.

Ранее в ходе совещания по развитию транспорта с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минтранса отмечал, что объем перевозок грузов автомобильным транспортом в РФ в марте - апреле снизился на 29%. При этом директор Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Андрей Курушин обратился к правительству и президенту с просьбой снизить лизинговую нагрузку на автотранспортные предприятия за счет оплаты хотя бы части лизинговой ставки из средств федерального бюджета. Также он просил об отмене или снижении размера транспортного налога.