Мишустин поручил перечислить выплаты работающим с инфицированными медикам до зарплаты

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обязал руководителей регионов проконтролировать, чтобы медики, работающие с пациентами с коронавирусом, получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки, до наступления даты заработной платы. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте кабмина.

"Как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников. Не надо ждать для этого даты заработной платы", - приводятся в сообщении слова Мишустина.

Согласно поручению президента, врачи, непосредственно работающие с пациентами, заразившимися коронавирусной инфекцией, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тысяч рублей, младший медперсонал - по 25 тысяч рублей в месяц. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин полагается по 25 тысяч рублей в месяц.