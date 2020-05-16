Глава Минтранса лично проверил пустующие аэропорты и вокзалы

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Мария Амирджанян/. Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих в субботу утром лично проверил, как работают аэропорты, железнодорожные и автовокзалы Москвы в период самоизоляции. Маршрут министра в сопровождении его подчиненных и журналистов, включая корреспондента ТАСС, пролегал от Белорусского вокзала до автовокзала "Северные ворота" через аэропорт Шереметьево.

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Транспортная отрасль пострадала от пандемии сильнее многих других. По данным Минтранса, пассажиропоток на всех видах транспорта в России упал на 70-95%. Хотя внутрироссийское сообщение, в отличие от международного, не приостанавливалось, спрос резко упал: курорты закрыты, въезжающих во многие регионы ждет обязательный карантин, да и сами россияне предпочитают соблюдать самоизоляцию. Транспорт, кажется, и не надеется на быстрое восстановление - маски и перчатки, скорее всего, останутся нормой жизни надолго, как и недоверие к поездам и самолетам, с помощью которых вирус распространился по всей планете. Чемодан, вокзал и маска Журналисты и сотрудники Минтранса, собравшиеся в ожидании министра на площади Тверской заставы, впервые увидели друг друга за время самоизоляции. Несколько десятков человек шутили и обсуждали насущную тему - маски и перчатки, носить которые в Москве теперь обязательно. Кто-то пришел в рабочих перчатках, потому что в латексных неудобно, кто-то благодаря маске стал похож на ниндзя, а еще выяснилось, что в маске непонятно, улыбается человек или нет. Для журналистов, которые провели в самоизоляции уже полтора месяца, это стало открытием. Министр, приехавший на Белорусский вокзал на служебной машине, первым делом надел перчатки и маску. Первая ему, видимо, чем-то не понравилась, пришлось сразу надеть другую. У помощников оказался целый запас масок - то ли для регулярной смены, как предписывают специалисты, то ли просто на всякий случай.

Дитриха встретили его заместитель Владимир Токарев, курирующий железнодорожный транспорт, заместитель гендиректора РЖД Олег Тони и начальник Московской железной дороги Михаил Глазков, а также гендиректор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева. На вокзале министр сначала направился в кассу пригородных билетов: расспросил сотрудника, как идут продажи в условиях пандемии, и воспользовался висевшим возле кассы санитайзером. Дитриху показали вендинговые автоматы, где можно купить маски и перчатки, и дистанционное справочное бюро - экран, обеспечивающий видеосвязь со специалистами. В справочной министру напомнили: передвигаться по Москве, а также в любых поездах, необходимо в маске, перчатках и с соблюдением социальной дистанции. На втором этаже вокзала, уже около кассы поездов дальнего следования, министр решил расспросить пассажира о том, как на вокзале соблюдаются санитарные нормы. Выяснилось, что пассажиру и температуру измерили, и о мерах защиты проинформировали. Неожиданно Дитрих решил зайти в Burger King, в котором, как и во всех кафе столицы, теперь можно купить что-то только на вынос. "Приходят люди? Обслуживаете как обычно?" - поинтересовался он у кассира. Что ответил кассир, осталось понятно разве что самому министру - из-за социальной дистанции, о которой постоянно напоминал один из помощников главы Минтранса, журналисты зачастую не могли слышать все разговоры министра. В пустом вагоне В Шереметьево министр решил отправиться на "Аэроэкспрессе". Бисембаева рассказала, что и терминал на вокзале, и сами поезда регулярно дезинфицируют, а климат-контроль в составах позволяет обеззараживать весь попадающих в них воздух. "Поезда моют постоянно, точно так же, как все вокзальные терминалы", - заверила она. Дитрих в беседе с ней сравнил "Аэроэкспресс" по интенсивности работы с самолетами, и признал: когда гражданская авиация была вынуждена по большей части "приземлиться", стало меньше работы и у экспрессов. "Абсолютно, мы это ощутили на себе", - подтвердила Бисембаева. Впрочем, министр дал ей надежду, рассказав, что меры господдержки "Аэроэкспресса" в его ведомстве уже обсуждаются. Кажется, делегация Минтранса и журналисты были единственными пассажирами не только в вагоне, но и во всем экспрессе. В поезде Дитрих обсуждал противоэпидемиологические меры на транспорте и отметил, что рассаживать пассажиров в самолете, как это делают сейчас в поездах, не получится. Рейс становится рентабельным при загрузке на три четверти, и при рассадке через одного перевозчикам придется повышать стоимость билетов минимум до 70 тысяч рублей, уверен министр. "Большинство [зарубежных] компаний, которые начинали с такого социального дистанцирования работу, они от этого режима отказываются", - подчеркнул он. Без duty free, но с самолетами на стоянках В Шереметьево Дитриха встретили генеральный директор аэропорта Михаил Василенко и председатель совета директоров Александр Пономаренко. Несмотря на перчатки, руки пожимать не стали, ограничившись чем-то вроде приветствия из рэперских клипов - "стукнулись" локтями. Министра отвели сразу в самый новый терминал - C. По пути ему представили дезинфекторов в желтых костюмах, которые несколько раз в день обеззараживают все помещения, и медиков - с недавних пор тест на коронавирус можно сдать прямо в аэропорту. Скоро в Шереметьево планируют начать делать и тесты на антитела.