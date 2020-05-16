Ульяновская область разработала пакет мер поддержки экономики стоимостью 26 млрд рублей

ТАСС, 16 мая. Власти Ульяновской области оценили в 26 млрд рублей стоимость третьего пакета мер поддержки экономики, ставшего основой плана преодоления экономических последствий коронавирусной инфекции, сообщил в субботу на своей странице в Instagram губернатор региона Сергей Морозов.

"Мы разработали и внедряем сейчас третий пакет мер поддержки, который лег в основу плана преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции, согласно которому мы намерены вдохнуть новую жизнь в экономику региона. С учетом собственных и федеральных средств, инвестиций, которые партнеры готовы вложить в экономику, этот пакет будет стоить порядка 26 млрд рублей", - сказал Морозов.

По его словам, сейчас в регионе реализуются первые два пакета мер поддержки экономики, организации и частные предприниматели получают налоговые льготы и другие формы поддержки."Они обойдутся бюджету в сумму не мене 300 млн рублей", - уточнил Морозов.

Губернатор также рассказал, что область уже изыскала для подготовки системы здравоохранения, поддержки людей и экономики беспрецедентные средства - почти 2,2 млрд рублей. "Из них министерству здравоохранения на подготовку госпитального фонда, закупку лекарств, средств индивидуальной защиты, поддержку медиков выделено 637 млн рублей. Только на региональные выплаты медработникам по моему указу запланировано 64 млн рублей, более 38 млн рублей из которых уже перечислены на счета больниц и выплачены медработникам. Еще 41 млн рублей выплачен по решению федерального центра", - отметил глава региона.

Также, по его словам, 20 млн рублей запланировано на меры поддержки соцработников, 147 млн - на поддержку семей с детьми, средства направят на страхование водителей, кондукторов автотранспорта, покрытие выпадающих доходов автотранспортных предприятий.

За последние сутки в регионе выявлен 101 случай заражения коронавирусом. По словам Морозова, пика заболеваемости Ульяновская область достигнет к концу мая, а выход на плато планируется не раньше середины июня. В регионе с сегодняшнего дня действует рекомендательный режим самоизоляции, при этом в общественных местах, на транспорте и в магазинах граждане должны носить перчатки и маски, запрещены массовые и спортивные мероприятия. Ограничительные меры будут действовать до 24 мая, после чего власти примут решение о смягчении или ужесточении мер.