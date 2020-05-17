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Удмуртия направит почти 90 млн рублей на гранты фермерам

Власти региона надеются, что удастся открыть более 30 новых фермерских хозяйств

17 мая. /ТАСС/. Власти Удмуртии в 2020 году направят 89,1 млн рублей на грантовую поддержку начинающих фермеров, за счет чего планируется создание 33 новых фермерских хозяйств. Об этом рассказал в субботу глава республики Александр Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Для тех, кто только приходит в сферу АПК, начался прием заявок для участия в грантовом конкурсе "Агростартап". В этом году максимальный размер гранта увеличился с трех до пяти миллионов рублей для молочного и мясного скотоводства, для иных видов деятельности гранты повышены с 1,5 до 3 млн рублей. В целом на поддержку по программе "Агростартап" в этом году мы выделили 89,1 млн рублей. Это позволит открыть 33 новых фермерских хозяйства", - сказал Бречалов.

Имена победителей министерство сельского хозяйства республики озвучит в июле, когда пройдет защита проектов. Заявки в электронном виде принимают до 10 июня.

По словам Бречалова, в прошлом году 46 начинающих фермеров создали предприятия благодаря бюджетной помощи. По данным минсельхоза республики, молодые люди, получившие поддержку, открыли, к примеру, хозяйства, специализирующиеся на разведении мясного скота герефордской породы.

В 2020 году предприятиям агропромышленного комплекса Удмуртии уже направлено более 645 млн рублей в виде поддержки, в целом финансирование агропромышленного комплекса в текущем году составит более 2,3 млрд рублей.

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртия
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