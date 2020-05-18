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Пандемия коронавируса нового типа

Представители туротрасли на Юге России изменят формат работы после пандемии

При заселении туристы будут сдавать тест на коронавирус, а некоторые отели предложат постояльцам индивидуальное обслуживание, чтобы свести к минимуму контакты с другими отдыхающими

КРАСНОДАР, 18 мая. /ТАСС/. Представители туристической отрасли Юга России переформатируют работу после снятия введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Так, гостям предложат изолированные места отдыха, в курортных комплексах при заселении будут брать тест на COVID-19, а некоторые отели введут индивидуальное обслуживание для минимизации контактов с другими постояльцами.

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Как сообщила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, в вопросе открытия туристического сезона на российских курортах надо обращать внимание на эпидемическую ситуацию в ближайшие две недели.

Надежда на сезон

В Краснодарском крае - одном из основных курортных регионов России - с 1 июня возобновляют работу санатории, имеющие медицинскую лицензию. Власти региона рассчитывают, что после этого при благоприятных эпидемиологических показателях будет приниматься решение о снятии запретов на проживание отдыхающих в остальных отелях и гостиницах курортов. Однако конкретные даты начала курортного сезона, а также ограничения, с которыми приступят к работе средства размещения, не имеющие медицинской лицензии, пока неизвестны.

"Мы живем, конечно, исключительно санаторно-курортной сферой, и все наши налоги, доходы - это, в большинстве, именно от предприятий этой сферы. Можно сказать, что это градообразующая сфера", - сообщили в пресс-службе города-курорта Геленджика.

В Крыму из-за пандемии коронавируса до 1 июня также приостановлено бронирование и размещение в отелях. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что "высокий" курортный сезон в регионе в этом году может не состояться, при этом не исключил, что отели и санатории смогут принимать отдыхающих только из самой республики.

Однако опрошенные ТАСС представители турбизнеса уже начали подготовку к старту курортного сезона, основываясь на тех требованиях, которые были введены в других странах.

"Сейчас мы живем в режиме реального времени, мы не можем прогнозировать на 10-20 лет вперед. У нас история не уникальна, вы посмотрите на Европу. Нам надо их опыт (выхода из кризиса) перенимать, учиться", - сказала ТАСС гендиректор Туристической ассоциации регионов РФ Светлана Ануфриенко, уточнив, что европейские курорты уже начали открываться, и туристической отрасли в РФ "надо учитывать их ошибки и их решения".

"Бесконтактный" отдых

В Анапе отели уже переформатировались и готовятся предложить отдыхающим индивидуальное обслуживание. Здесь намерены обеспечить дополнительные меры по дезинфекции номерного фонда и мест общественного пользования.

"Мы понимаем, что некоторые гости будут стараться избегать скопления людей, именно поэтому в нашем списке появятся такие предложения как индивидуальное обслуживание", - сказал инвестор и автор курорта Miracleon, на котором расположены четыре отеля системы "все включено" в Анапе. Он уточнил, что гостям будет предоставляться обслуживание в номере, а также в ресторанах без использования системы "шведский стол".

В сочинском курортном комплексе "Знание" на территории большого парка будут оборудованы изолированные зоны, где постояльцы смогут отдохнуть на шезлонгах и гамаках в уединении. Также будут организованы зарядки на балконах, во время которых инструктор сможет давать указания с площадки перед жилым корпусом. Оздоровительные программы будут с упором на укрепление иммунитета.

Аналогичные решения планируются и в единственном лечебном курорте в России, специализирующемся на заболеваниях позвоночника - здравнице "Лаго-Наки" в Адыгее. По информации управляющего акционера комплекса Татьяны Мамонтовой, главной проблемой может стать обязательное требование по двухнедельному пребыванию в санатории, что может снизить загрузку предприятия более чем в три раза.

"Сейчас мы предпринимаем все усилия для того, чтоб не просто работать как санаторий, а как клиника с проживанием. Для того, чтобы уйти от жестких требований относительно количества времени пребывания и, соответственно, одноразового заезда. Если юридически нам это сделать будет невозможно, нам придется соблюдать требования по 14 дням и одноразовому заезду, я думаю, что это в 3-4 раза уменьшит загрузку предприятия", - сказала она, отметив, что также придется запретить подселения в номера всех, кроме членов семьи постояльца.

Тестирование и "паспорт здоровья"

Руководитель Крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский сообщил ТАСС, что требования, которые может предъявить Роспотребнадзор к отелям, скорее всего, больше скажутся на самих отдыхающих, нежели на отелях и санаториях.

"Может быть, введут "паспорта" на посещение гостиниц для туристов. Может, требования не будут жесткими по отношению к гостиницам, но всем отдыхающим нужно будет сдавать тесты накануне поездки или экспресс-тесты на коронавирус уже по прибытии в отель", - сказал он, добавив, что отели не рискнут работать, если при выявлении зараженного туриста им придется обеспечивать проживание всех постояльцев в течение 14 дней или больше в режиме обсерватора.

В свою очередь гендиректор курортного комплекса "Знание" в Сочи Дмитрий Богданов предложил оставить обсерваторы на всех крупных курортах, "чтобы при выявлении человека с легкой формой коронавируса, его можно было отвезти в обсерватор, чтобы он не в больничных, а в комфортных условиях побыл там положенный срок и по выздоровлению спокойно улетел домой".

Директор курортного объединения "Солнечная Таврика", в которое входят санатории Евпатории, гостиницы Большой Ялты и Феодосии, депутат Госсовета Крыма Людмила Ермакова сообщила, что перед курортным сезоном отелям еще нужно дать время на подготовку.

"Какой период нам останется на подготовку к сезону зависит от того, когда будет принято решение о приеме отдыхающих. Объекты законсервированы, их нужно привести в порядок: вымыть окна, застелить постели, убрать территорию. У нас же все сотрудники были на самоизоляции", - пояснила Ермакова.

Кроме того, в отеле "Бархатные сезоны", расположенном неподалеку от Олимпийского парка, в настоящее время ведется работа по закупке тестов на коронавирус, которые, вероятно, станут обязательными. Как рассказала ТАСС коммерческий директор комплекса Инна Рындина, в планах у отеля подписать контракт с медицинскими учреждениями и включить в стоимость проживания сдачу теста на COVID-19. Она также добавила, что не исключено незначительное повышение стоимости отдыха.

 

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаАксенов, Сергей ВалерьевичАдыгеяКраснодарский крайКрымПандемия коронавируса нового типа
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