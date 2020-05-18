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Пандемия коронавируса нового типа

Японский Softbank отчитался о рекордном убытке почти в $9 млрд

По данным агентства Kyodo, главной причиной резкого падения прибыли корпорации стали потери, связанные с инвестициями в отрасли, пострадавшие от пандемии коронавируса

ТОКИО, 18 мая. /ТАСС/. Чистый убыток одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Японии Softbank за прошлый финансовый год, который завершился 31 марта 2020 года, составил около 961,5 млрд иен ($8,9 млрд). Это рекордный для компании показатель, сообщает в понедельник агентство Kyodo.

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Отмечается, что Softbank закончил финансовый год с убытками впервые за последние 15 лет. Примечательно, что 2018 финансовый год компания завершила с солидным плюсом - 1,41 трлн иен ($13 млрд).

По данным агентства, главной причиной резкого падения прибыли корпорации стали потери, связанные с инвестициями в отрасли, пострадавшие от пандемии коронавируса.

Ранее в понедельник Softbank объявил, что 25 июня совет его директоров покинет основатель китайской корпорации Alibaba Джек Ма.

13 апреля сообщалось, что корпорация ожидает убытки за 2019 финансовый год в размере 750 млрд иен ($6,9 млрд).

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 303 тыс. умерли.

Теги
ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
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