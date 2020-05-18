Пенсию за апрель перечислили досрочно

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Пенсия за апрель была перечислена досрочно, вне графика из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин в интервью программе "Поздняков", размещенном в понедельник на сайте телеканала НТВ.

"Мы совместно с банковскими структурами, совместно с почтой договорились о том, что пенсия за апрель была доставлена пенсионерам значительно раньше, вне графика. И с тем, чтобы не было какого-то ажиотажа в отделениях там Сбербанка или в отделениях почты, людям была пенсия перечислена раньше с тем, чтобы они могли оставаться дома", - сказал Топилин.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 305 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 290 678 случаев заражения, выздоровели 70 209 человек, умерли 2 722. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.