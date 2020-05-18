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Авиакомпания "Россия" получила отсрочку по платежам в бюджет на 250 млн рублей

По данным источника, такое решение было принято в связи с тем, что перевозчик входит в перечень системообразующих организаций
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" получила отсрочку по выплате налогов и страховых взносов в размере более 250 млн рублей до середины октября, как системообразующая организация РФ. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к авиакомпании.

"Перенос платежей компании, в том числе в Пенсионный фонд, и отчислений по дополнительным страховым выплатам в другие фонды социального страхования будет осуществлен на середину октября. Размер отсрочки составляет более 250 млн рублей. Положительное решение по переносу выплат в налоговые органы было принято в связи с тем, что авиакомпания "Россия" входит в перечень системообразующих организаций страны и реализует социально-значимые услуги", - сказал собеседник агентства.

В перечне системообразующих компаний России числится 1 151 организация. Каждая из них может претендовать на кредит по льготной ставке. Особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе субсидии на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов, говорится в сообщении, размещенном на сайте кабинета министров.

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