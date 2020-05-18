Мишустин потребовал обеспечить бесперебойное доведение выплат на детей до 15 лет

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал обеспечить к 1 июня готовность системы доведения единовременных выплат семьям с детьми от 3 до 15 лет.

На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом он затронул тему выделения этих выплат в размере 10 тыс. рублей на ребенка. Премьер указал, что эта мера поддержки очень востребована. По его словам, "на сегодня через портал госуслуг подано более 7,5 млн заявлений на 10,7 млн детей".

"Прошу министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на постоянной основе контролировать бесперебойность работы портала госуслуг, через который граждане подают заявления на эти выплаты, а министра труда и социальной защиты - обеспечить оперативную обработку заявлений и готовность к выплатам с 1 июня", - сказал Мишустин.