Титов попросил Путина освободить не относящийся к МСП бизнес от уплаты страховых взносов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с предложением освободить от страховых взносов за II квартал текущего года пострадавшие от пандемии коронавируса компании, которые не относятся к малым и средним предприятиям (МСП). Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Освобождение за II квартал 2020 года пострадавших от пандемии компаний, не входящих в реестр МСП, от уплаты страховых взносов, а также освобождение сотрудников всех пострадавших компаний от уплаты НДФЛ с части заработной платы в размере МРОТ за II квартал 2020 года", - приводит пресс-служба Титова его предложение, изложенное в письме президенту.

Уполномоченный отметил, что программа кредитов на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости под 0%, несмотря на льготную ставку, является достаточно обременительной для предпринимателей, не относящихся к категории МСП. "В условиях падения выручки, когда единственным источником финансирования обязательств становятся подобные кредитные программы или субсидии, такие субъекты предпринимательства не освобождены от уплаты страховых взносов и уплаты НДФЛ в качестве налогового агента. В этой связи представляется важным обеспечить таким компаниям равные с категорией МСП условия", - пояснил свою инициативу Титов.

Для поддержания занятости правительством РФ ранее была запущена программа по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям из наиболее пострадавших сфер деятельности. В утвержденный правительством список сейчас входит 11 таких отраслей. Объем кредита рассчитывается исходя из одного МРОТ (сегодня это 12 130 рублей) на каждого сотрудника в штате компании. В материалах правительства отмечалось, что совокупный объем кредитов для малого и среднего предпринимательства может составить до 350 млрд рублей, из них две трети - 200 млрд рублей покрывает государство.

Срок приема заявок

Титов предложил продлить срок приема заявок от бизнеса на субсидии для выплаты зарплат сотрудникам до 31 июля в связи с тем, что предприниматели сталкиваются с техническими препятствиями при их оформлении. По данным на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), заявление на получение субсидии за апрель следует направить с 1 мая по 1 июня, за май - с 1 июня по 1 июля.

"Представляется важным дать предпринимателям дополнительное время для формирования заявок - продлить срок предоставления заявок для получения субсидий за апрель и май до 31 июля 2020 года", - отметил в письме Титов.

Он указал, что программа предоставления субсидий "сталкивается с техническими препятствиями". В частности, по его словам, предприниматели делают ошибки в заявках в связи с неосведомленностью, кроме того, постоянно происходит обновление перечня пострадавших отраслей. В этой связи Титов просит рассмотреть продление сроков подачи заявлений, уточнили в его пресс-службе.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 27 апреля утвердил правила предоставления таких субсидий. Условиями их получения являются включение в единый реестр МСП до 1 марта 2020 года, отсутствие процесса ликвидации или процедуры банкротства. Также налоговая и страховая задолженность компании или индивидуального предпринимателя не должна превышать 3 тыс. рублей, а штат сотрудников должен быть сохранен не менее чем на 90% к 1 апреля.

По данным ФНС, на получение субсидий могут претендовать 1,26 млн предприятий со штатом 4,05 млн сотрудников. Общий объем выплат может составить 98,4 млрд рублей. Как сообщал 14 мая глава ФНС Даниил Егоров, первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей уже получили субсидии на выплату зарплат в размере одного МРОТ на сотрудника. Всего к тому моменту ФНС получила 351 тыс. заявлений, из них критериям соответствовали 257 тыс. заявлений.

Критерий для господдержки бизнеса

Титов также предложил внедрить критерий снижения выручки на 30% и более для предоставления господдержки предприятиям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса.

"Представляется логичным помимо уже используемого принципа ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности - прим. ТАСС) использовать и критерий снижения выручки, предусмотрев возможность поддержки всех предприятий, которые потеряли за март-апрель по сравнению с январем-февралем 2020 года 30% выручки и более (кроме системообразующих организаций)", - отметил в своем письме Титов.

По его словам, падение выручки могло бы подтверждаться, помимо информации из системы онлайн-касс, с помощью данных о движении по банковским и личным счетам (для индивидуальных предпринимателей), бухгалтерского и налогового учета, книг продаж. Подобная практика уже реализуется в ряде регионов России при предоставлении региональных мер поддержки, заметил он.

"В целом, определение пострадавших предприятий строго по основному виду деятельности по конкретному набору ОКВЭД приводит к отсечению от поддержки большого круга пострадавших от пандемии предприятий, а также к техническим сложностям. Складывается и парадоксальная ситуация, когда предприятие, имеющее наибольшую выручку по не пострадавшему дополнительному виду деятельности, но формально имеющее основной ОКВЭД в "пострадавших отраслях", может получить поддержку, даже не имея "провала" в поступлениях от реализации за последнее время", - указал в письме Титов.

Меры поддержки

Правительство РФ ранее приняло ряд мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей (сейчас их 11) может рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, введен мораторий на банкротство таких компаний, также банками запущена программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля. Первые выплаты по данной программе уже произведены.

На совещании 11 мая Путин заявил, что с 1 июня будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных НКО с льготной ставкой 2%, будут полностью списаны налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал для компаний из пострадавших отраслей, а самозанятым будет возвращен налог на доход, уплаченный за 2019 год.