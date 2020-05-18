Банк России централизует надзор за субъектами инфраструктуры и инвест- посредниками

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Банк России централизует регулирование и надзор за субъектами инфраструктуры и инвестиционными финансовыми посредниками при помощи двух новых департаментов, которые начнут работу с 1 июня 2020 года, говорится в сообщении регулятора.

В частности, на базе департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка (ДРЦБиТР) будет создан департамент инфраструктуры финансового рынка (ДИФР). Он будет осуществлять регулирование и надзор за центральным депозитарием, центральным контрагентом, регистраторами, депозитариями, репозитариями, клиринговыми организациями, организаторами торговли, ценовыми центрами и операторами товарных поставок. Кроме того, в зону ответственности ДИФР войдут кредитные рейтинговые агентства и субъекты рынка в сфере краудфандинга - операторы инвестиционных платформ, а также специализированные депозитарии.

В перспективе к его компетенции также будут отнесены новые субъекты инфраструктуры, для регулирования деятельности которых в данный момент только готовится законодательная база. В частности, это операторы финансовых платформ (маркетплейсы) и регистратор финансовых транзакций.

"Создание департамента, ответственного за инвестиционных финансовых посредников, включая платформенные сервисы, позволит повысить эффективность надзора и регулирования на рынках, на которые в последние годы массово приходят инвесторы - физические лица", - поясняют в ЦБ.

Второй департамент - инвестиционных финансовых посредников (ДИФП), будет создан на базе департамента коллективных инвестиций и доверительного управления. В его ведение перейдут профессиональные участники рынка ценных бумаг: брокеры, дилеры, форекс-дилеры, доверительные управляющие, инвестиционные советники. Кроме того, ДИФП будет осуществлять регулирование и надзор за негосударственными пенсионными фондами, Пенсионным фондом (в части инвестирования средств накопительной пенсии), управляющими компаниями, акционерными инвестиционными фондами, агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

"В настоящее время финансовые организации, занимающиеся юридически различными видами деятельности, часто предлагают клиентам схожие по экономической сути и набору рисков инвестиционные продукты. Это касается и самых популярных у розничных клиентов продуктов. Концентрация компетенций в одном департаменте позволит гармонизировать требования к финансовым посредникам, предоставляющим инвестиционные услуги, обеспечить соблюдение единых принципов надзора, оптимизировать надзорную и регуляторную нагрузку на участников финансового рынка". - отмечает ЦБ.