{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Банк России централизует надзор за субъектами инфраструктуры и инвест- посредниками

В перспективе к компетенции департамента инфраструктуры финансового рынка также отнесут новые субъекты инфраструктуры, для регулирования деятельности которых пока только готовится законодательная база

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Банк России централизует регулирование и надзор за субъектами инфраструктуры и инвестиционными финансовыми посредниками при помощи двух новых департаментов, которые начнут работу с 1 июня 2020 года, говорится в сообщении регулятора.

В частности, на базе департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка (ДРЦБиТР) будет создан департамент инфраструктуры финансового рынка (ДИФР). Он будет осуществлять регулирование и надзор за центральным депозитарием, центральным контрагентом, регистраторами, депозитариями, репозитариями, клиринговыми организациями, организаторами торговли, ценовыми центрами и операторами товарных поставок. Кроме того, в зону ответственности ДИФР войдут кредитные рейтинговые агентства и субъекты рынка в сфере краудфандинга - операторы инвестиционных платформ, а также специализированные депозитарии.

В перспективе к его компетенции также будут отнесены новые субъекты инфраструктуры, для регулирования деятельности которых в данный момент только готовится законодательная база. В частности, это операторы финансовых платформ (маркетплейсы) и регистратор финансовых транзакций.

"Создание департамента, ответственного за инвестиционных финансовых посредников, включая платформенные сервисы, позволит повысить эффективность надзора и регулирования на рынках, на которые в последние годы массово приходят инвесторы - физические лица", - поясняют в ЦБ.

Второй департамент - инвестиционных финансовых посредников (ДИФП), будет создан на базе департамента коллективных инвестиций и доверительного управления. В его ведение перейдут профессиональные участники рынка ценных бумаг: брокеры, дилеры, форекс-дилеры, доверительные управляющие, инвестиционные советники. Кроме того, ДИФП будет осуществлять регулирование и надзор за негосударственными пенсионными фондами, Пенсионным фондом (в части инвестирования средств накопительной пенсии), управляющими компаниями, акционерными инвестиционными фондами, агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

"В настоящее время финансовые организации, занимающиеся юридически различными видами деятельности, часто предлагают клиентам схожие по экономической сути и набору рисков инвестиционные продукты. Это касается и самых популярных у розничных клиентов продуктов. Концентрация компетенций в одном департаменте позволит гармонизировать требования к финансовым посредникам, предоставляющим инвестиционные услуги, обеспечить соблюдение единых принципов надзора, оптимизировать надзорную и регуляторную нагрузку на участников финансового рынка". - отмечает ЦБ.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В России объем трансграничных переводов в марте упал на треть
Он составил $687 млн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС