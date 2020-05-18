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Бензин подорожал более чем на 15% с начала мая на торгах петербургской товарной биржи

Цена дизельного топлива выросла на 5,2%

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" выросла более чем на 15% с начала мая на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Рост стоимости бензина "Регуляр-92" также близок к 15%, следует из данных торгов.

Цена бензина "Премиум-95" по состоянию на 18 мая выросла на 16,3% по сравнению с концом апреля - до 47,42 тыс. рублей за тонну. Стоимость топлива марки "Регуляр-92" возросла за этот же период на 14,2% - до 45,84 тыс. рублей.

Продажи бензина "Премиум-95" на торгах 18 мая выросли по отношению к концу апреля на 11%, следует из данных биржи, до 7,04 тыс. тонн.

При этом объемы проданного бензина "Регуляр-92" на торгах 18 мая снизились по отношению к последнему рабочему дню апреля на 6% - до 12 тыс. тонн.

Цена летнего дизельного топлива по сравнению с концом апреля выросла на 5,2% - до 46,06 тыс. рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов (СУГ) - на 67%, до 13,63 тыс. рублей за тонну.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго подписали совместный приказ о снижении нормативов биржевых продаж нефтепродуктов. В период с 1 апреля по 30 июня текущего года норматив продажи бензина на бирже будет снижен до 5% с 10%, дизельного топлива - до 3% с 6%, топлива для реактивных двигателей - до 5% с 10%, мазута - до 1% с 2%, сжиженных углеводородных газов - до 2,5% с 5%.

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