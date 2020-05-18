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РСТ не ожидает роста цен на туры для россиян после снятия ограничений из-за коронавируса

Рынок, как отметил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, будет делать ставку на дешевые массовые туры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Роста цен на туры после снятия ограничений для туризма из-за пандемии коронавируса не будет либо он будет небольшим. Такое мнение озвучил в ходе онлайн-конференции в ТАСС президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

"Считаю, что стоимость турпродукта не поднимется. Несмотря на ограничения, изменения, туроператоры, специалисты туризма плюс [местные] администрации сделают все возможное, чтобы привлечь к себе туриста", - сказал он.

Игнатьев добавил, что если рост и будет, то небольшой. Основным фактором здесь может стать возможное увеличение цен на авиабилеты на фоне того, что из-за безопасной рассадки пассажиров авиакомпании не смогут полностью заполнять самолеты, пояснил эксперт.

Однако рынок, по его прогнозу, будет делать ставку на дешевые массовые туры и стараться представлять турпродукт по наиболее приемлемым для потребителя ценам. Для скорейшего восстановления отрасли страны будут субсидировать привлечение туристов, туроператоры и отели - запускать специальные предложения, считает глава РСТ.

"Но даже с учетом того, что стоимость авиабилета может подняться, мое личное мнение, что сам турпродукт, сами путешествия останутся на уровне того, что были до пандемии, а, может даже и меньше. Сейчас в ближайшее время страны крайне заинтересованы в приезде туристов", - подчеркнул президент РСТ.

При этом игроков отрасли ждут трудности из-за новых правил безопасности, отметил Игнатьев. Например, турецким отельерам, вероятно, до нормализации эпидемиологической ситуации придется отказаться от системы "все включено" со шведским столом и перейти на обслуживание в ресторанах по меню, считает эксперт.

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