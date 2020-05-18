{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции США против Huawei

Huawei осудила ограничения США на поставку компьютерных чипов

В компании считают, что решение властей США затрагивает не только Huawei

ТАСС, 18 мая. Китайская компания Huawei выразила протест против экспортных ограничений правительства США на поставку ее компьютерных чипов. Об этом говорится в заявлении корпорации для СМИ, опубликованном в понедельник.

"Huawei категорически осуждает поправки Министерства торговли США в отношении правила об иностранных продуктах прямого назначения, направленного главным образом против нашей компании, - говорится в заявлении, размешенном в социальной сети Twitter. - Новое правило повлияет на расширение, эксплуатацию и непрерывную работу наших сетей стоимостью в миллиарды долларов США в более чем 170 странах мира".

В компании считают, что решение властей США затрагивает не только Huawei. "Оно серьезно повлияет на значительное количество отраслей в мире. В долгосрочной перспективе оно подорвет доверие и сотрудничество в глобальной индустрии полупроводников, от которой зависит множество сфер экономической деятельности", - отмечают в корпорации.

Ранее Пекин заявил, что выступает категорически против новых мер экспортного контроля США, затрагивающих поставки компьютерных чипов Huawei. Как указало в воскресенье Министерство коммерции КНР, "это нарушает рыночные принципы и справедливую конкуренцию, базовые правила международной торговли и экономических отношений".

В минувшую пятницу бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, отвечающее за экспортный контроль, объявило о введении новых ограничений, требующих от иностранных компаний, использующих американские технологии или программное обеспечение для изготовления полупроводников, получать специальные лицензии для поставки компьютерных чипов Huawei.

Теги
СШАКитайСанкции США против Huawei
Реклама на ТАСС
"Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири - 2"
Целью проекта является соединение газотранспортной инфраструктуры Запада и Востока России, газификация в Восточной Сибири
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС