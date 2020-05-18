Huawei осудила ограничения США на поставку компьютерных чипов

ТАСС, 18 мая. Китайская компания Huawei выразила протест против экспортных ограничений правительства США на поставку ее компьютерных чипов. Об этом говорится в заявлении корпорации для СМИ, опубликованном в понедельник.

"Huawei категорически осуждает поправки Министерства торговли США в отношении правила об иностранных продуктах прямого назначения, направленного главным образом против нашей компании, - говорится в заявлении, размешенном в социальной сети Twitter. - Новое правило повлияет на расширение, эксплуатацию и непрерывную работу наших сетей стоимостью в миллиарды долларов США в более чем 170 странах мира".

В компании считают, что решение властей США затрагивает не только Huawei. "Оно серьезно повлияет на значительное количество отраслей в мире. В долгосрочной перспективе оно подорвет доверие и сотрудничество в глобальной индустрии полупроводников, от которой зависит множество сфер экономической деятельности", - отмечают в корпорации.

Ранее Пекин заявил, что выступает категорически против новых мер экспортного контроля США, затрагивающих поставки компьютерных чипов Huawei. Как указало в воскресенье Министерство коммерции КНР, "это нарушает рыночные принципы и справедливую конкуренцию, базовые правила международной торговли и экономических отношений".

В минувшую пятницу бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, отвечающее за экспортный контроль, объявило о введении новых ограничений, требующих от иностранных компаний, использующих американские технологии или программное обеспечение для изготовления полупроводников, получать специальные лицензии для поставки компьютерных чипов Huawei.