В ТПП просят законодательно закрепить статус платформы "Забизнес.рф" для жалоб бизнеса

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России считает необходимым закрепить статус платформы "Забизнес.рф" в федеральном законе "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ". Об этом сообщил в понедельник на онлайн-конференции вице-президент палаты Вадим Чубаров.

Ресурс забизнес.рф запущен в ноябре 2019 года Агентством стратегических инициатив совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, ТПП, "Деловой Россией" и "Опорой России". Благодаря ему предприниматели смогут обратиться в МВД, ФСБ, Генпрокуратуру и Следственный комитет, а в случае несогласия с ответом его жалобу изучат представители предпринимательского сообщества и бизнес-омбудсмен. Создать такую цифровую платформу для защиты бизнеса поручал президент РФ Владимир Путин.

"Мы выдвинули инициативу и просим, чтобы ее поддержали <…> Мы хотим, чтобы статус этой платформы был закреплен в законе о порядке рассмотрения обращений граждан РФ, и на законодательном уровне она нашла свою поддержку и подтверждение. Просим, чтобы все предпринимательские сообщества объединились в том, чтобы соответствующая поправка была скорейшим образом принята", - сказал Чубаров.

В ТПП также просят, чтобы все российские бизнес-сообщества получали оперативный доступ к информации платформы.