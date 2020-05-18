РФ выделила более 94 млн рублей на средства диагностики коронавируса для зарубежных стран

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Правительство России выделило более 94 млн рублей на финансирование расходов научного центра "Вектор" и Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по производству средств лабораторной диагностики коронавируса для зарубежных стран. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Выделить в 2020 году Роспотребнадзору бюджетные ассигнования из федерального бюджета на финансирование расходов <…> [научного центра "Вектор" и Центрального НИИ эпидемиологии], связанных с дополнительным производством средств лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции для оказания материально-технической поддержки странам Европы, Закавказья, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Южной и Центральной Америки, в размере до 94 млн 211,63 тыс. рублей", - говорится в распоряжении.

МИД России поручено проинформировать правительства стран - получателей российской помощи о принятом решении.