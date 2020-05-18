Турбизнес Татарстана из-за пандемии коронавируса потерял 2,4 млрд рублей

КАЗАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Туристическая отрасль Татарстана за апрель недополучила порядка 2,4 млрд рублей из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом ТАСС сообщил руководитель госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

"Из-за сложившейся ситуации турпоток в Татарстан упал практически до нуля: отрасль несет серьезные потери, только за апрель мы потеряли около 2,4 млрд рублей. Речь идет о расходах туристов на проживание, питание, транспорт, покупки и развлечения. Сумма потерь может составить десятки миллиардов, если ситуация не изменится", - сказал он.

Среди инструментов поддержки бизнеса, которые были приняты в республике, глава госкомитета упомянул наиболее действенные для туристической отрасли. Это, к примеру, услуги Центра поддержки предпринимательства Республики Татарстан по содействию в популяризации продукции региона. Они включают в себя затраты на рекламную компанию на территории всей страны, кроме того, финансируются затраты предпринимателей на аренду выставочного стенда во время проведения профильных выставок по России. Власти республики также приняли решение, что гостиничный бизнес за этот период оплачивает электроэнергию и отопление по фактическим расходам.

Гарантийный фонд Татарстана выступает в качестве поручителя перед банками в размере до 50% от суммы кредита, выдаваемого субъектам малого и среднего предпринимательства. Этой мерой также могут воспользоваться представители турбизнеса. Иванов отметил, что благодаря принятым мерам власти рассчитывают выйти на докризисный уровень примерно через год после снятия всех ограничений. Это 7,8 млрд рублей налоговых отчислений в федеральный бюджет и 1,8 млрд рублей - в региональный.