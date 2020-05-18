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Пандемия коронавируса нового типа

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

Как уточняется, эта мера поддержки доступна тем, кто предоставил пользователю помещения отсрочку по арендной плате
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Кабинет министров РФ утвердил налоговую отсрочку для арендодателей, сообщила пресс-служба правительства.

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"Арендодатели смогут получить отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним. Такое постановление утвердило правительство России", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что эта мера поддержки доступна тем, кто предоставил пользователю помещения отсрочку по арендной плате. Кроме того, арендодатель должен быть собственником недвижимости, а его основной вид деятельности соответствовать коду ОКВЭД 68.2 "Аренда и управление собственным или арендованным имуществом".

Отсрочка не распространяется на НДС, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

Новая мера поддержит участников рынка аренды, терпящих убытки из-за эпидемиологической ситуации. 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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