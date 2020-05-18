Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

"Арендодатели смогут получить отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним. Такое постановление утвердило правительство России", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что эта мера поддержки доступна тем, кто предоставил пользователю помещения отсрочку по арендной плате. Кроме того, арендодатель должен быть собственником недвижимости, а его основной вид деятельности соответствовать коду ОКВЭД 68.2 "Аренда и управление собственным или арендованным имуществом".

Отсрочка не распространяется на НДС, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

Новая мера поддержит участников рынка аренды, терпящих убытки из-за эпидемиологической ситуации.